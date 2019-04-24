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В Вест-Пойнте поставили статую генералу Гражданской войны Улиссу Гранту

Общество

Детали

Вест-Пойнт, США, 24 апреля 2019, 15:14 — REGNUM  Американская военная академия в Вест-Пойнте получила статую генералу Улиссу Гранту: событие приурочено к 150-летию президентской инаугурации знаменитого выпускника академии. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Бронзовая статуя имеет 2,3 м в высоту, ее официально открытие потомком генерала Улиссом Грантом Дитцем состоится в четверг, 25 апреля. Согласно отделу истории академии, Грант воплотил в себе девиз академии: «Долг, честь, страна»:

«Будучи солдатом, он возглавлял армию, которая освободила четыре миллиона человек, положила конец рабству и спасла Соединенные Штаты Америки, — сказал глава отдела полковник Тай Сейдуле. — Статуя Гранта вдохновит поколения кадетов стать принципиальными и честными лидерами нации».

Улисс Грант был полководцев северян во время Гражданской войны в США, генералом армии, с 1869 по 1877 — 18-м президентом США. На банкноте в $50 изображен его портрет.

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