В профильном комитете Казахстана ответили на критику программ водоснабжения

Нур-Султан, , 15:11 — REGNUM В рамках государственных программ обеспечения населения Казахстана чистой водой 940 сёл республики обеспечены централизованным водоснабжением. Об этом заявил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мархабат Жайымбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в рамках различных программ на обеспечение населения водой выделено 590 млрд тенге ($1,56 млрд). Жайымбетов добавил, что в настоящее время сохраняются незавершенные объекты. Однако со временем этот вопрос должен разрешиться, отметил глава комитета.

Отметим, Мархабат Жайымбетов прокомментировал слова председателя сената Казахстана Дариги Назарбаевой, которая сравнила программы по обеспечению чистой водой с Бермудским треугольником, где «средства исчезают загадочным образом». Спикер сената заявила об этом 22 апреля на встрече с руководителями центральных исполнительных и местных представительных органов власти.

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