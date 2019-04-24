Из тюрьмы ИГИЛ* в Афганистане спасено 24 пленника

Джелалабад, Афганистан, , 15:37 — REGNUM 23 апреля официальный представитель губернатора провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что 22 апреля Национальные силы безопасности и обороны Афганистана провели специальную миссию, в результате которой из тюрьмы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было освобождено 24 пленника.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по освобождению пленников из тюрьмы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Чапархар провинции Джелалабад.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны Афганистана было ликвидировано по меньшей мере три боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также погиб один мирный житель, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.