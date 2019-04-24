Исследование: в Японии 40% семей к 2040 году будут из одного человека

Токио, , 14:53 — REGNUM В Японии были опубликованы данные Национального института исследований в области народонаселения и социального обеспечения. Согласно полученным результатам, семьи (или домохозяйства) из одного человека будут составлять 40% от общего числа к 2040 году.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», в Токио этот процент будет составлять почти 50%. Такая тенденция объясняется снижением рождаемости и старением населения, концентрацией в больших городах молодых людей, не желающих вступать в брак. Исследователи также отмечают, что это издержки постиндустриального общества, когда приоритеты человека сдвигаются в пользу удовлетворения собственных потребностей и самореализации.