Среда, 24 Апреля 2019 года
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Исследование: в Японии 40% семей к 2040 году будут из одного человека

Общество

Согласно исследовательским, среднестатическая японская семья будет состоять из одного человека к 2040 году

Токио, 24 апреля 2019, 14:53 — REGNUM  В Японии были опубликованы данные Национального института исследований в области народонаселения и социального обеспечения. Согласно полученным результатам, семьи (или домохозяйства) из одного человека будут составлять 40% от общего числа к 2040 году.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», в Токио этот процент будет составлять почти 50%. Такая тенденция объясняется снижением рождаемости и старением населения, концентрацией в больших городах молодых людей, не желающих вступать в брак. Исследователи также отмечают, что это издержки постиндустриального общества, когда приоритеты человека сдвигаются в пользу удовлетворения собственных потребностей и самореализации.

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Зарубежная хроника
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