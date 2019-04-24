55% жителей Франции не довольны заработной платой — опрос

Париж, , 14:47 — REGNUM Согласно исследованию института общественного мнения во Франции, 55% жителей страны считают, что их заработные платы слишком низкие, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в течение нескольких месяцев вопрос повышения покупательной способности и заработной платы находится в центре дискуссий. В настоящее время, несмотря на некоторые действия, предпринятые исполнительной властью, многие «французы все еще чувствуют себя обиженными».

В частности, 38% жителей Франции говорят, что «не очень довольны» своей заработной платы и «17% — совсем не довольны».

Удивительно, но сотрудники, которые зарабатывают более 3000 евро в месяц, меньше довольны своей ситуацией, чем тем, кто зарабатывает до 1 500 евро.

Кроме того, подавляющее большинство французов (67%) считают, что у них нет реальной возможности повышения заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении минимальной оплаты труда на 100 евро в 2019 году.

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