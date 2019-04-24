Дания открыла в Шри-Ланке центр помощи соотечественникам

Копенгаген, , 15:39 — REGNUM МИД Дании объявил об учреждении центра помощи соотечественникам в столице Шри-Ланки Коломбо. Территориально центр расположен в норвежском посольстве в Шри-Ланке — об этом пишет датская газета «BT» («Берлинске Тидене»).

Центр призван оказать всю необходимую помощь датчанам, которые пострадали в результате произошедших на острове терактов, а также оказать содействие местным властям в плане организации транспортного потока в международный аэропорт в Коломбо и усилении мер безопасности в самом аэропорту. До настоящего времени ответственность за работу центра нес датский посол в Индии, специально прибывший для этого в Коломбо.

С 23 апреля деятельность центра перешла под контроль отправленных из Дании сотрудников МИД, полицейских и спасателей. Работе центра также способствуют сотрудники организации «Красный крест».