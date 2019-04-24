Боевики украинского «добровольческого» формирования прибыли в Донбасс

Луганск, , 14:39 — REGNUM В район населённого пункта Новолуганское прибыли 30 боевиков неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 24 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Также, отмечается прибытие четырёх снайперских групп в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады (ВСУ) в район населенного пункта Счастье», — добавил представитель Народной милиции ЛНР.

В связи с этим, Филипоненко отметил, что в ближайшее время могут произойти провокационные обстрелы мирных жителей ЛНР снайперами ВСУ.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в зону боевых действий прибыли две группы украинских снайперов и диверсантов.

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