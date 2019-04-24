В Екатеринбурге ждут разрешения на строительство скандального храма

Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Разрешение на строительство храма Святой Екатерины должны выдать уже в самое ближайшее время. Об этом заявил старший священник храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Возможно, его выдадут уже со дня на день. В самое ближайшее время», — заверил журналистов протоиерей.

После выдачи разрешения произойдёт торжественная закладка первого камня. Её не будут привязывать к определённому празднику. Слухи о том, что на закладку прибудет патриарх Кирилл, неверны, уточнил священник.

Напомним, строительство храма Святой Екатерины уже в третий раз вызывает большой общественный протест. Религиозный объект не получилось установить на площади Труда вместо советского фонтана «Каменный цветок» и в акватории городского пруда после недовольства горожан. Сейчас храм планируют поставить в сквере у областного Театра драмы.