мынебудемчай: Жители Петербурга пожаловались на агрессивных промоутеров

Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Пользователи запустили хештег #мынебудемчай в качестве протеста по поводу назойливых промоутеров в Петербурге. Записи с негативными отзывами появляются в социальной сети Instagram.

Объектом возмущения стали промоутеры сети чайных магазинов Hangetsu Tea. Молодые юноши и девушки зазывают прохожих в центральных частях Петербурга на дегустацию чая, агрессивно ведут себя по отношению к потенциальным покупателям и требуют денег за якобы «бесплатную дегустацию». Двадцатилетний Дмитрий Парфенов в своем блоге Instagram разместил пост с рассказом о своем столкновении с промоутерами на улице:

«Вчера они перешли какую-либо границу. Вчера мои друзья шли рядом с Базиликой Святой Екатерины Александрийской и девочка, работающая промоутером отобрала у одного из моих друзей скейт. Ее предупредили, что если она его не отдаст — то он будет отобран силой. Предупреждение было проигнорировано и скейт был отобран, а девочка, девушка, представительница слабого пола, ногой сломала моему другу нос.

Я считаю, что именно в этот момент эти промоутеры перешли черту и предлагаю запустить хештег — #мынебудемчай

Мы делаем это, чтобы обратить внимание на происходящий в самом центре города беспредел.

Давайте отвечать на предложение дегустации, что-нибудь типо «Я откажусь, только не ломайте мне нос.»

Пост набрал уже больше 10 000 лайков. Если пройти по хештегу, можно прочитать и другие истории очевидцев, а также, например, ознакомиться с мнением девушки с ником vizzmar, которая работала в качестве промоутера в этой организации:

«Не знаю, как обстоят дела сейчас, но месяц назад у меня было совсем иное представление об этом. Меня позвали поработать в рамках этой акции. Только на месте сказали, что надо заучить текст и зазывать людей с улицы в «офис». О том, что происходит с человеком дальше, промик не знает.

Работать я там не смогла, но видела как другие ребята работали и они были уверены, что зазывают на бесплатную акцию.

После этого мой друг поведал о том, что происходит с человеком после того как он пошёл туда, куда его провёл промик. Конечно можно было догадаться, что такие деньги на бесплатной акции вряд ли будут предлагать человеку, который просто приводит людей, но молодых такое обычно не заботит.

Я лишь хочу сказать, что не все промоутеры плохие. Можно просто спросить их, знают ли они, что происходит там, куда он отводит людей».

На сайте компании опубликованы десятки негативных отзывов. В них часто фигурируют истории о непозволительном поведении промоутеров на улице, а также махинациях, при которых людям предлагают бесплатно попробовать напиток, а после вымогают деньги.

Жалобы на промоутеров Hangetsu Tea поступали еще в сентябре 2018 года: тогда различные СМИ публиковали сюжеты о чайной компании. Ситуация до сих пор не изменилась. Чаще всего промоутеров можно встретить в районе Невского проспекта.

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