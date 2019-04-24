Американский рэпер Snoop Dogg провёл собственный турнир по Mortal Kombat 11

Нью-Йорк, США, , 14:26 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Snoop Dogg организовал собственный турнир по Mortal Kombat 11 под названием Snoop Dogg’s Gangsta Gaming League. Спонсорами турнира выступила компания Warner Bros., сообщает Gamerant.

Компанию Snoop Dogg на время турнира составили другие звёзды: рэпер 21 Savage, актер Камиль Макфадден и модель Рейчел Ако. Призовой фонд соревнования составил $11 тыс., а бои в прямом эфире транслировались на официальных каналах Snoop Dogg на Twitch и Mixer.

Mortal Kombat 11 вышла 23 апреля 2019 года. По сюжету проекта героям франшизы предстоят путешествия во времени и сражения с молодыми версиями самих себя. Геймеры и критики высоко оценили игру, отмечая интересную игровую составляющую, красивую графику и интересный сюжет.

Напомним, что ранее рэпер также заявлял о своей любви к видеоиграм. В честь выхода игры Spyro Reignited Trilogy компания Activision устроила рекламную акцию, в ходе которой квадрокоптер в виде Спайро (главный герой игры) должен был принести релизную копию в дом к Snoop Dogg.

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