В Алма-Ате запустили систему электронного учета домашних животных

Алма-Ата, Казахстан, , 14:22 — REGNUM В Алма-Ате внедрена система электронного учета домашних животных через чипирование собак и кошек. Об этом 24 апреля заявил руководитель ветеринарной службы Алма-Аты Серик Жаксабаев, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, пилотный проект по чипированию домашних животных стартовал в 2017 году. На эти цели было выделено 73,5 млн тенге ($194 тыс.), отметил глава ветеринарной службы. В 2018 году выделено 73,5 млн тенге ($194 тыс.), в 2019 — 42 млн тенге ($111 млн).

Жаксабаев добавил, что по состоянию на 24 апреля в базе зарегистрировано 86 574 домашних животных, в том числе 53 175 собак и 33 399 кошек. Все животные регистрируются в базе Pet Control.

Отметим, в 2018 году жители Алма-Аты забрали домой около 3 тыс. отловленных бродячих животных, что составляет около 20% от общего числа пойманных животных.

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