В Саудовской Аравии предотвращены террористические атаки

Эр-Рияд, , 14:19 — REGNUM Представители сил безопасности Саудовской Аравии заявили, что правоохранительные органы задержали тринадцать человек, подозреваемых в планировании совершения террористических атак против мирных граждан Королевства. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat сообщает, что в ходе проведения спецоперации в пригороде Эр-Рияда было обнаружено предполагаемое укрытие злоумышленников.

Правоохранительными органами был установлен дом, который преступники использовали в качестве фабрики по производству взрывчатых веществ и склада боеприпасов. В ходе рейда были изъяты пять поясов смертника, 64 самодельные гранаты, детонаторы, пулеметы, пистолет и прочее оружие. Также известно об обнаружении крупных запасов органических удобрений, наборов лабораторных стеклянных и жидких химических контейнеров, самодельного взрывного детонатора и набора винтов. Все эти предметы террористы использовали для изготовления взрывчатки.

Напомним, ранее силы безопасности Королевства отразили террористическое нападение на здание Министерства внутренних дел, в результате которого четверых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось ликвидировать.