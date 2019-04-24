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В Саудовской Аравии предотвращены террористические атаки

Общество

В ходе рейда силовики изъяли крупную партию взрывчатых веществ

Эр-Рияд, 24 апреля 2019, 14:19 — REGNUM  Представители сил безопасности Саудовской Аравии заявили, что правоохранительные органы задержали тринадцать человек, подозреваемых в планировании совершения террористических атак против мирных граждан Королевства. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat сообщает, что в ходе проведения спецоперации в пригороде Эр-Рияда было обнаружено предполагаемое укрытие злоумышленников.

Правоохранительными органами был установлен дом, который преступники использовали в качестве фабрики по производству взрывчатых веществ и склада боеприпасов. В ходе рейда были изъяты пять поясов смертника, 64 самодельные гранаты, детонаторы, пулеметы, пистолет и прочее оружие. Также известно об обнаружении крупных запасов органических удобрений, наборов лабораторных стеклянных и жидких химических контейнеров, самодельного взрывного детонатора и набора винтов. Все эти предметы террористы использовали для изготовления взрывчатки.

Напомним, ранее силы безопасности Королевства отразили террористическое нападение на здание Министерства внутренних дел, в результате которого четверых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось ликвидировать.

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Зарубежная хроника
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