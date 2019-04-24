Изображение будущего храма на Урале поместят на гигантском куличе

Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM В Екатеринбурге собираются приготовить самый большой в мире пасхальный кулич. Об этом заявила руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии РПЦ Анжела Тамбова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Планируется, что творение будет весить три тонны и достигнет в диаметре более трех метров. На кулич пойдут полторы тонны муки высшего сорт, полтонны «отборного изюма», 20 тысяч яиц, более 300 кг сливочного масла, более 200 кг сахарной помадки.

На куличе изобразят храм Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы. Религиозный объект ещё не установлен, но кулинары уверены в его скорой постройке.

Рекорд собирается зафиксировать гендиректор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов, также достижение занесут в реестр рекордов России.

Напомним, 24 апреля Свердловский областной суд отказался возвращать земле у Театра Драмы статус территории общего пользования. Сейчас она отдана под объекты религиозного назначения и сдана в аренду ООО «Храм Святой Екатерины», принадлежащему гендиректору Уральской горно-металлургической компании Андрею Козицыну и главе Русской медной компании Игорю Алтушкину.

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