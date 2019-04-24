Москва, , 14:30 — REGNUM

Google совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустил тест, позволяющий пользователям проверить свои знания о кибербезопасности. Ссылку на него вместе со статистикой поведения пользователей опубликовали в блоге социальной сети.

В частности, служба поддержки «Одноклассников» отметила, что случаи обращения по причине столкновения с финансовыми махинациями появляются в три раза реже, чем раньше, поскольку компания стала уделять больше внимания интернет-безопасности. Однако специалисты предупреждают: количество хакерских атак постоянно увеличивается.

Международная организация YouGov по заказу Google проверила уровень безопасности российского интернета. Треть пользователей сталкивалась со взломом своего аккаунта в социальных сетях, а больше 40% получали фишинговые сообщения.

В игровом тесте могут принять участие зарегистрированные пользователи «Одноклассников». В десяти вопросах опрашиваемые проверяют свои знания относительно интернет-безопасности: после выбора варианта ответа в каждом вопросе выводятся подсказки, комментирующие правильное решение. Так участники тестирования узнают, что такое фишинг, почему важно пользоваться двухэтапной аутентификацией и пользоваться функцией блокировки экрана, а также какие пароли чаще взламывают и почему не нужно открывать электронные письма от незнакомцев.

Недавно сотрудники Национального центра кибербезопасности Великобритании опубликовали список самых взламываемых паролей: среди них оказались числовые комбинации, имена собственные, названия футбольных команд.

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