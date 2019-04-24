Скандал в Оренбурге: акции «Бессмертный полк» не место на пр. Победы?

Оренбург, , 13:58 — REGNUM В Оренбурге идея муниципальных чиновников относительно места и времени акции «Бессмертный полк» вызвала широкий резонанс. В 2019 году чиновники планируют проведение акции в первой половине дня 9 Мая сразу после парада и театрализованного действия. Кроме того, предполагается, что многотысячная колонна будет двигаться не по проспекту Победы, а по проспекту Парковый, площади Ленина и ул. Советской. Идею с изменением места проведения акции ряд общественность восприняла в штыки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пользователи соцсети пишут гневные посты, призывая горадминистрацию к адекватности. Критикуя действия мэрии, горожане в качестве аргументов своей позиции указывают на то, что проспект идеально подходит для патриотической акции. Широкая магистраль в состоянии вместить огромное количество людей. Напомним, с каждым годом число участников увеличивается. В 2018 году в колонне прошли 40 тысяч человек, неся в руках портреты участников Великой Отечественной войны. Обочины дороги были заполнены зрителями. Парковый проспект и ул. Советская гораздо меньше проспекта Победы. Кроме того, на проспекте Победы акция начиналась у мемориала «Вечный огонь» и стелы «Оренбург — фронту». В обе стороны от Вечного огня установлены мемориальные доски, на которых увековечены имена героев, погибших на войне и в тылу. Горожане приходили с живыми цветами искали фамилии своих знакомых, родственников и отдавали дань памяти.

«В первой акции было 130 человек. А в прошлом (2018) году под 40 тысяч при не очень хорошей погоде. В этот раз прогнозируют тепло. Если придёт ещё больше народу, мы опасаемся, что всем просто не хватит места», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM координатор акции «Бессмертный полк» в Оренбурге Татьяна Богатенкова.

Стоит отметить, что во многих городах России акция «Бессмертный полк» следует сразу за парадом. Но в Оренбурге только однажды выбрали такой вариант. Один из пользователей соцсети с ужасом вспоминает, как с ребенком ждал четыре часа, когда завершится парад и театрализованное действие. Пять лет назад было около 150 участников акции «Бессмертный полк» и проспект Парковый еле-еле вместил всех тех, кто участвовал в параде, концерте и шествии «Бессмертный полк». Пользователи также указывают и на спецрежим, который действует в центре города во время парада. На площадь Ленина можно попасть только по пропускам.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы патриотической акции, окончательное решение о месте акции станет известно сегодня, 24 апреля, вечером.

В мэрии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что на 10:00 по местному времени (08:00 мск) 9 мая запланирован парада, потом театрализованное представление и шествие «Бессмертного полка». В скандальную ситуацию вмешалась региональная власть. 24 апреля состоится встреча с участием чиновников и организаторов акции.

Пока же, по словам Татьяны Богатенковой, отмечается много возмущения со стороны горожан. Люди собираются идти на проспект Победы сами.

Если власть не прислушается к мнению общественности, то в городе может пройти две акции: одна — на Советской, а вторая стихийно — на проспекте Победы. Но пользователи интернет прогнозируют, что мэрия «Отыграет назад» и традиция шществия по проспекту Победы в вечернее время сохранится.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бессмертный полк» в Оренбурге: «бескрайний поток» и новый рекорд