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Бывшего депутата из Киргизии приговорили к 10 годам тюрьмы в Казахстане

Общество

Дамирбек Асылбек уулу создал транснациональную ОПГ

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 13:36 — REGNUM  В Алма-Ате суд приговорил бывшего депутата Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дамирбека Асылбек уулу к десяти годам лишения свободы, сообщает 24 апреля издание Informburo.

Бывший депутат признан виновным в создании и руководстве транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а также в экономической контрабанде.

По версии следствия, в ноябре 2016 года Дамирбек Асылбек уулу, пользуясь своим служебным положением, создал транснациональную ОПГ и руководил её для совершения экономической контрабанды из Киргизии в Казахстан и Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Дамирбек Асылбек уулу был задержан в середине февраля 2018 года в ходе операции спецслужб Казахстана. Среди арестованных оказался целый ряд работников казахстанской таможни, пограничников и сотрудников других государственных органов.

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Контрабанда и борьба с ней
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