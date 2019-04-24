Бывшего депутата из Киргизии приговорили к 10 годам тюрьмы в Казахстане

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 13:36 — REGNUM В Алма-Ате суд приговорил бывшего депутата Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дамирбека Асылбек уулу к десяти годам лишения свободы, сообщает 24 апреля издание Informburo.
Бывший депутат признан виновным в создании и руководстве транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а также в экономической контрабанде.
По версии следствия, в ноябре 2016 года Дамирбек Асылбек уулу, пользуясь своим служебным положением, создал транснациональную ОПГ и руководил её для совершения экономической контрабанды из Киргизии в Казахстан и Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, Дамирбек Асылбек уулу был задержан в середине февраля 2018 года в ходе операции спецслужб Казахстана. Среди арестованных оказался целый ряд работников казахстанской таможни, пограничников и сотрудников других государственных органов.
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