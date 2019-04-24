Строительство названо самой опасной сферой деятельности в РФ

Москва, , 13:17 — REGNUM Максимальное количество смертельных несчастных случаев на производстве — 21% — приходится на строительную сферу. Об этом свидетельствуют данные Роструда, передает 24 апреля RT.

На обрабатывающих производствах произошло 17% смертельных случаев, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — еще 13%. Далее идут деятельность, связанная с транспортировкой и хранением (12%), и добыча полезных ископаемых (8%).

В общей сложности в 2018 году в России зафиксировано 5,4 тыс. несчастных случаев с тяжёлыми последствиями, при этом смертельных случаев из них — 1,4 тыс. Годом ранее таких происшествий было 6,1 тыс., тогда погибли 1,7 тыс. человек.

Чаще всего несчастные случаи связаны с падениями с высоты — 34%. Еще 23% приходится на случаи, связанные с движущимися предметами и частями механизмов. Работники также получают травмы при обрушениях и обвалах (13%) и в транспортных происшествиях (12%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил о снижении более чем в два раза количества несчастных случаев со смертельным исходом на производстве с 2007 года.

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