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В Карагандинской области запустили вторую солнечную электростанцию

Общество

Карагандинская область является лидером по развитию альтернативной энергетики в Казахстане

Караганда, Казахстан, 24 апреля 2019, 13:21 — REGNUM  В посёлке Гульшат Карагандинской области Казахстана запустили вторую солнечную электростанцию мощностью 40 МВт, сообщает 24 апреля издание BNews.

В церемонии запуска солнечной электростанции принял участие глава Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он напомнил, что доля альтернативных источников электроэнергии в общей генерации Казахстана должна составить 30%.

Заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов добавил, что Карагандинская область является лидером по развитию альтернативной энергетики в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта директор ТОО «ВетроИнвест Кокчетав» Владимир Иванов заявил, что в Акмолинской области Казахстана планируется построить вторую ветряную электростанцию мощностью 7 МВт. Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Акмолинской области Казахстана запустят новую ветровую электростанцию

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