Среда, 24 Апреля 2019 года
13:22:49 МСК

После майдана на Украину стало ездить в три раза меньше граждан РФ — ГПСУ

Общество

С начала года на Украину не пустили почти 3 тыс. граждан России

Киев, 24 апреля 2019, 13:20 — REGNUM  С 2014 года поток российских граждан, едущих на Украину, сократился втрое, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Если в 2014 году на Украину въезжало около 15 млн российских граждан, то теперь эта цифра уменьшилась до 4,5−5 млн, отметил чиновник.

«В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2 тыс. 800 лиц. В прошлом — около 10 тыс. лиц», — добавил он, заявление которого обнародовала пресс-служба государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян рассказал, что на строительство стены на границе Украины и России уже потрачено около $50 млн. Общая стоимость проекта составляет примерно $150 млн.

Читайте также: Украина потратила на «стену Яценюка» уже более $48 млн — ГПСУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить