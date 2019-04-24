После майдана на Украину стало ездить в три раза меньше граждан РФ — ГПСУ

Киев, , 13:20 — REGNUM С 2014 года поток российских граждан, едущих на Украину, сократился втрое, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Если в 2014 году на Украину въезжало около 15 млн российских граждан, то теперь эта цифра уменьшилась до 4,5−5 млн, отметил чиновник.

«В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2 тыс. 800 лиц. В прошлом — около 10 тыс. лиц», — добавил он, заявление которого обнародовала пресс-служба государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян рассказал, что на строительство стены на границе Украины и России уже потрачено около $50 млн. Общая стоимость проекта составляет примерно $150 млн.

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