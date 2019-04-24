В Махачкале запретили монстрацию из-за возможной террористической угрозы

Махачкала, , 13:22 — REGNUM Мэрия Махачкалы отказала организаторам в проведении первомайской монстрации. Решение администрации города объясняется сохраняющейся террористической угрозой. Об этом говорится в официальном документе, подписанном вице-мэром Вадимом Аслановым.

По замыслу организаторов, шествие с участием 100 человек должно было пройти по ряду центральных улиц Махачкалы 1 мая с 11:00 до 13:00. Однако в ответе мэрии указано, что полиция в указанный день не может гарантировать безопасность участников акции.

«По полученной информации от правоохранительных органов (управление МВД по Махачкале), в связи с сохраняющейся террористической угрозой обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников на должном уровне при проведении публичного мероприятия-демонстрации по указанному маршруту не представляется возможным», — говорится в документе.

При этом в администрации города предложили провести шествие с 13 по 24 мая и подать для этого новое уведомление. Телеграм-канал «Апология протеста» пишет, что организаторы акции намерены обратиться в суд и обжаловать отказ властей.

Напомним, монстрация — это демонстрация, участники которой шествуют с абсурдными юмористическими лозунгами и транспарантами собственного сочинения. Впервые в России акция прошла в 2014 году в Новосибирске, после чего традиционно проводится 1 мая в десятках городов страны. Демонстрация нередко носит скандальный и аполитичный характер, а её участники и организаторы неоднократно задерживались сотрудниками правопорядка.

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