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Синоптики рассказали о погоде в Москве на Пасху

Общество

Температура воздуха на Пасху заметно понизится — на 5–8 градусов

Москва, 24 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  В Москве 28 апреля — в день празднования Пасхи — ожидается до +17 градусов, сообщил 24 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура воздуха на Пасху заметно понизится — на 5−8 градусов по сравнению с тем температурным фоном, который будет до этого», — цитирует агентство «Москва» Вильфанда.

По его словам, до субботы 27 апреля включительно температура воздуха днем в столице составит +20…22 градуса, а уже на следующий день ожидается +12…17 градусов и кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 апреля, самый теплый день года в Москве. По данным метеостанции на ВДНХ, в 11:00 в столице зафиксирована самая высокая температура с начала года — +20,2 градуса.

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