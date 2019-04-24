В Омске нашли водителей, не желающих уступать дорогу скорой помощи

Омск, , 13:06 — REGNUM В Омске в ходе профилактической операции «Маячок» автоинспекторы выявили два факта непредоставления преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в Госавтоинспекции по Омской области, профилактическое мероприятие состоялось 23 апреля.

Сотрудники полиции осуществляли контроль во время движения бригады скорой помощи на вызов.

В отношении водителей-нарушителей возбуждено административное делопроизводство. Им грозит штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством от одного до трёх месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бригады скорой помощи зачастую сталкиваются в своей работе с различными трудностями. Например, как ранее признавались сами омские медики, очень сложно пробиться на вызов во двор, вплотную заставленный припаркованными автомобилями. Также серьёзную угрозу представляют пьяные и неадекватные пациенты.

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