Среда, 24 Апреля 2019 года
18:03:40 МСК

В Омске нашли водителей, не желающих уступать дорогу скорой помощи

Общество

Подведены итоги профилактической операции «Маячок»

Омск, 24 апреля 2019, 13:06 — REGNUM  В Омске в ходе профилактической операции «Маячок» автоинспекторы выявили два факта непредоставления преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в Госавтоинспекции по Омской области, профилактическое мероприятие состоялось 23 апреля.

Сотрудники полиции осуществляли контроль во время движения бригады скорой помощи на вызов.

В отношении водителей-нарушителей возбуждено административное делопроизводство. Им грозит штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством от одного до трёх месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бригады скорой помощи зачастую сталкиваются в своей работе с различными трудностями. Например, как ранее признавались сами омские медики, очень сложно пробиться на вызов во двор, вплотную заставленный припаркованными автомобилями. Также серьёзную угрозу представляют пьяные и неадекватные пациенты.

Читайте также: «И тут врачи пошли пешком в последний подъезд»: кто в Омске мешает скорой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП с машинами «скорой помощи»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить