Владивосток, , 13:01 — REGNUM

Традиционными русскими блюдами угостят лидера КНДР Ким Чен Ына в период его визита во Владивосток. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что делегация Северной Кореи пожелала отведать основные блюда русской национальной кухни. Вероятно, Ким Чен Ыну предложат пельмени и борщ.

«Икра тоже будет, обязательно», — сказал Кожемяко.

Глава региона добавил, что в Россию прибыли и корейские повара, что обеспечит гостям разнообразный выбор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во Владивосток прибыл бронированный поезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. На станции Хасан северокорейскому лидеру преподнесли русский каравай. В пути он заявил, что рад оказаться на российской земле, и подчеркнул, что этот визит в Россию для него — не последний.

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