В России почти в два раза сократилось потребление алкоголя

Москва, , 12:41 — REGNUM В России в результате мер по снижению доступности алкогольной и табачной продукции начала формироваться система общественного здоровья. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ, сообщается на сайте министерства.

«Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — отметила Скворцова.

Таким образом, сократилось число не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств.

В свою очередь это сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста — с 2012 года на 18%.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.

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