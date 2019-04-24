В Непале сняли запрет на игру в PlayerUnknown’s Battlegrounds

Катманду, , 14:05 — REGNUM Верхновный суд Непала принял решение снять запрет на онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds в стране. Право играть в PUBG удалось защитить группе непальских юристов, сообщает PCGamer.

Группа местных юристов создала специальную петицию об отмене запрета на PUBG и направила её непосредственно премьер-министру страны. Верховный суд согласился с позицией активистов, отмечая, что свобода игры в PlayerUnknown’s Battlegrounds охраняется конституцией страны. Для возобновления блокировки властям Непала придётся доказать её необходимость.

Причиной первоначальной блокировки послужили многочисленные жалобы на игру от родителей, школ и различных школьных ассоциаций. Они посчитали, что PUBG оказывает негативное влияние на детей и делает их более агрессивными.

Напомним, что во многих странах вводятся запреты на видеоигры из-за подозрений в негативном влиянии на детей. Так, китайская компания Tencent ужесточила правила пользования своими играми для несовершеннолетних игроков. Теперь геймеры младше 16 лет смогут играть в них всего два часа в день.

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