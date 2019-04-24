Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM Отказ ставить прививки — это одна из опаснейших тенденций современности. Об этом заявила глава отдела эпидемиологического надзора свердловского управления Роспотребнадзора Светлана Скрябина на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эпидемиолога, в последнее время противодействие вакцинации ставится в мире рядом с такими угрозами, как эпидемия ВИЧ или лихорадка Эбола.

Число антипрививочников растёт, считает глава свердловского отделения Российского общества эпидемиологов и микробиологов Виктор Романенко.

«Люди черпают информацию из интернета, перенося эти слухи друг другу. Появляется всё большее и большее количество людей, которые прямо говорят, — вакцина это бред», — сказал эпидемиолог.

Борьба за здоровье проигрывается в общении с пациентами, полагает Романенко.

«Мы не можем объяснить людям безопасность вакцины и эффективность вакцин. Медработники не могут объяснить людям, что это за вакцины, кто её создал, какая от нее польза и каков потенциальный вред, и поэтому идёт сплошной отказ.

Если мы не сможем переломить эту ситуацию, не сможем создать приверженность к вакцинопрофилактике, то выполнить программу вакцинации будет невозможно», — сказал эпидемиолог.

Именно с помощью вакцинации в XX веке смогли увеличить продолжительность жизни людей и избавить их от многих опасных болезней, добавил врач.

«С краснухой, корью, полиомиелитом было покончено только благодаря прививкам», — напомнил Романенко.

Напомним, часть свердловских врачей, к сожалению, также не верят в прививки. Об этом стало известно по результатам анкетирования, которое провели по всей области специалисты Уральского государственного медицинского колледжа.

«Антипрививочное» мышление некоторых медработников мешает проведению прививочным кампаниям и льёт воду на мельницу противников прививок, опасаются эпидемиологи.

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