Только по квотам: почему на парад Победы в Москве пускают не всех ветеранов

Москва, , 12:40 — REGNUM С невероятной ситуацией столкнулась бывшая узница фашистского концлагеря, 93-летняя Мария Каштанова, которую внуки недавно перевезли из Алтайского края в Подмосковье. В ответ на озвученное чиновникам заветное желание — побывать 9 мая на Красной площади в Москве — последовало протокольное: «на вас не выделено квоты». К решению проблемы подключилась внучка женщины, пережившей ужасы концлагеря — Инесса Холоденина. На своей странице в Facebook она пишет:

«Живым ветеранам 9 мая вход на Красную площадь воспрещён! Вот так в нашей стране. Это не шутка, не громкий заголовок. Это наши реалии. И пока мы по телевизору 9 мая будем смотреть, как высокопарно о гордости, человеческом подвиге легенд, тех, кого с нами уже нет, рассказывают наши доблестные чиновники, в это самое время те легенды, которые ещё пока живы, не смогут пройти на Красную площадь. И впервые, а возможно, единственный раз и последний, — увидеть «парад Победы на Красной площади в Москве» — тоже не могут! Им нельзя! Им там места нет!».

По словам Инессы Холодениной, её бабушка, Мария Каштанова, проживает сейчас в Истринском районе. Говорит, что ей так и ответили:

«Вас не пустят на Красную Площадь 9 мая. Вам не положено. На вас квоты не выделено».

Когда внучка переспросила, правильно ли она поняла, что не сможет привезти Марию Каштанову на парад Победы 9 мая, ей ответили:

«Вы знаете, нам квоты на посещение ветеранами парада на Красной площади выделяют. В этом году всего три квоты выделили. Всего три живых ветерана смогут пройти от Истринского района. И мы уже пригласили их. Извините».

Но когда Инесса Холоденина попыталась выяснить, кто именно приглашён, ей ответить не смогли. После этого внучка и решила организовать в соцсетях акции #уступитеместоветерану и #ревизиятрибун. Выяснилось много интересного. К примеру, один москвич сообщил ей, что нашёл возможность пройти на трибуны, чтобы показать сыну военную технику. Между тем доподлинно выяснить, кто занимается распределением квот и выдачей приглашений, оказалось не так просто, но Инесса, судя по её словам, сдаваться не собирается.

«Ей, Каштановой Марии Федоровне, 1925 года рождения, которая юной 16-летней девочкой в 1942 году под силой оружия была угнана фрицами в лагеря в Кенигсберг и вернулась в числе немногих к маме уже в 1946 году, сейчас много не надо. Лишь солнце за окном, тепло в хате, на столе что-нибудь бы было, да дети, внуки, правнуки здоровы. Да хоть разок бы за всю жизнь побыть бы на Красной площади на параде Победы. Увидеть бы хоть раз не по телевизору парад, ступить ногой на брусчатку Красной площади …

А еще каждое 9 мая она в далеком селе в Алтайском крае ходила на мемориал. И гвоздики носила. Возлагала их к могиле неизвестного солдата. И тихо плакала. И вспоминала их, неизвестных русских солдат, что освободили ее 9 апреля 1945 года», — пишет Инесса Холоденина.

Её эмоциональное воззвание уже возымело результат. Теперь у Марии Каштановой есть пригласительный на Красную площадь в Москве 9 мая (требуется ещё предоставить справку о состоянии здоровья) и два букета, лично привезённые чиновниками из администрации Истринского района. Но внучке хочется добиться пересмотра списка приглашенных на Красную площадь, чтобы и у других переживших Великую Отечественную войну граждан была возможность присутствовать на Красной площади и параде.

«Я вот что не пойму: Красная площадь такая маленькая что ли? Или, может, она для кого-то более героического и значимого, чем оставшиеся в МО живых 700 ветеранов? Я не знаю. Ничего о своей стране уже не знаю. Но очень хочу узнать. И самое главное — я очень хочу что-то сделать для Родины и общества, чтобы оно не позволило в дальнейшем ни совести, ни языку, ни мысли даже сказать живой узнице, которая ни разу в своей жизни не ступала на Красную площадь и в свои 93 года прилетела на самолёте единожды в Москву: «Вам не положено!», — отметила Инесса Холоденина.

Напомним, только благодаря широкому общественному резонансу бывшая блокадница, жительница Читы Тамара Баженова смогла попасть в Санкт-Петербург на мероприятие по случаю 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады: женщину сначала пригласили на парад, а потом у властей почему-то не нашлось денег на поездку.

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