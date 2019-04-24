Скворцова: Россия — лидер по темпам снижения смертности от туберкулеза

Москва, , 12:23 — REGNUM В течение последних лет, по данным ВОЗ, Россия стала мировым лидером по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ, сообщается на сайте министерства.

По её словам, с 2012 года заболеваемость снизилась на 35%, а смертность — в 2,3 раза, что в пять раз превышает среднемировую динамику.

Россия совместно с ВОЗ оказывает поддержку 18 странам мира с высокими показателями заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза.

«Проведенная в Москве первая министерская конференция по туберкулезу стала основой для первой в истории встречи высокого уровня и специального совещания Генеральной ассамблеи ООН», — отметила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в акции по профилактике туберкулёза, приуроченной Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, приняли участие свыше 23 тыс. человек.

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