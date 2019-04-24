В Екатеринбурге меняют схему движения пяти автобусных маршрутов

Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В Екатеринбурге у пяти автобусным маршрутов с 1 мая будут изменены схемы движения. Об этом сообщает Накануне.Ru.

По данным издания, маршрут №57 будет продлён до детской многопрофильной больницы №9 и будет ходить по улицам Техническая, Бебеля, Билимбаевская, Расточная, Ангарская, Техническая и Леваневского. Маршрут №57А будет ходить по схеме отменённого с 1 января маршрута №024, но с продлением до девятой детской многопрофильной больницы. Интервал движения обоих будет составлять 10−12 минут.

Кроме того, отменят маршруты №13 и №13А. Пассажиры первого смогут пересесть на №57А, а для пассажиров второго будет возможность добираться до нужных мест в автобусах маршрута №082. При этом конечная остановка маршрута №082 перенесена.

Кроме того. изменится схема маршрута №15. Теперь его автобусы будут ходить по улице Черепанова в обоих направлениях. А маршрут №012 снова будет курсировать по маршруту Сахарова — Елизавет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Екатеринбурге были отменены маршруты №04 и №024. Отмена 024-го вызвала широкий резонанс. Городские власти заявили, что этот шаг не привёл к дискомфорту для горожан. Но эти слова оказались ложью. Меры по восстановлению относительно нормального автобусного сообщения чиновники приняли лишь в двадцатых числах января. Ради этого пришлось изменить схему движения нескольких действующих автобусных маршрутов.