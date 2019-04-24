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В Барнауле стартовал шахматный турнир среди студентов Сибирского ФО

Общество

Первенство по студенческим шахматам не проводилось в СФО более 20 лет

Барнаул, 24 апреля 2019, 12:18 — REGNUM  Первенство Сибирского федерального округа (СФО) по шахматам среди студентов стартовало в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) им. И.И. Ползунова. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Выступивший на открытии мероприятия президент федерации шахмат в Алтайском крае Артём Поломошнов отметил, что первенство по студенческим шахматам не проводилось в СФО более 20 лет.

«Вы являетесь теми людьми, которые помогают возродить это хорошее движение», — сказал Поломошнов.

Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек по швейцарской системе в девять туров. Победители турнира станут основными участниками чемпионата России, который пройдёт в Барнауле в августе.

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