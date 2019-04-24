Москва, , 12:06 — REGNUM

В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ, сообщается на сайте министерства.

Так, продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года, и составила в среднем, 72,9 года. При этом сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин до 10 лет.

Своих исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертность, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.

В 44 регионах России младенческая смертность стала ниже среднероссийского показателя — 5,1 на тысячу родившихся живыми, а в 32 регионах не зарегистрировано ни одного случая материнской смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году продолжительность жизни граждан Российской Федерации впервые достигла 72,5 лет.

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