В Москве сторонники реновации сошлись с противниками гетто

Москва, , 12:04 — REGNUM В Москве 23 апреля сразу в нескольких районах прошли публичные слушания по проектам реновации.

На мероприятии в Свиблово зал разделился на две части. Первая держала в руках белые таблички с поддержкой реновации, вторая — жёлтые с надписями «Нет гетто» и «Против уплотнения». Противники подчёркивали, что не возражают против реновации старого жилфонда.

«У нас планируется уплотнение от трёх до шести раз, дома запланированы по проекту высотой 70−80 метров. У нас расширяются дороги до четырёх полос, при этом дороги будут проходить прямо под стенами домов. При таком уплотнении не запланировано увеличение социальной инфраструктуры. И в связи с тем, что будут прокладываться новые дороги и перекладываться коммуникации, у нас в районе вырубятся деревья. Район превратится в каменное гетто, по которому будет идти транзитный поток машин по Северо-Восточной хорде», — рассказала каналу «Рупор Москвы» обладательница жёлтой таблички.

По её словам, здесь «не вопрос реновации, а вопрос, как жить в таком районе».

«Мы за то, чтобы у нас был нормальный район. И мы против того, чтобы под названием «реновация» происходило фактическое уплотнение района», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в представленных на публичные слушания проектах планировки территорий по программе реновации в различных районах Москвы предлагается в разы увеличить объёмы жилой площади.

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