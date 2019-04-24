Под Калугой установят памятник на месте гибели фронтового бомбардировщика

Калуга, , 12:02 — REGNUM Работы по установке памятного знака начались в Калужской области на месте гибели бомбардировщика Красной Армии «Пе-2», сообщили 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России. В 2018 году поисковым общественным объединением им. М.П. Краснопивцева совместно с правоохранительным ведомством были организованы работы по подъему самолёта времён Великой Отечественной войны.

По словам эксперта областного следственного управления, уроженца калужской деревни Большие Савки Владимира Карпушкина, о том, что в лесу лежит сбитый самолет, он в детстве от родителей и старшего брата. Местные жители видели, как в годы Великой Отечественной войны фашистские истребители сбили советский бомбардировщик.

Спустя 50 лет историей самолета заинтересовался знакомый Владимира Карпушкина, член поискового отряда Владимир Романов. Собрались люди, которые занимается поиском погибших и без вести пропавших воинов, заинтересованные в установлении их личности и судеб. Также помогла администрация сельского поселения, глава которой Александр Калпинский лично участвовал в поисковых мероприятиях. По номеру на найденном двигателе удалось идентифицировать самолёт и установить судьбу экипажа.

Выяснилось, что 30 августа 1941 года пикирующий красноармейский бомбардировщик Пе-2 с бортовым номером 19−30 возвращался с бомбардировки оккупированного фашистскими захватчиками аэродрома в посёлке Сеща Брянской области. В небе над деревней Большие Савки (ныне Калужская область) самолёт был настигнут и сбит двумя вражескими Ме-109. Командир экипажа капитан Сергей Николаевич Степанов и стрелок-радист младший лейтенант Николай Иванович Шкуратов смогли покинуть падающую машину. Однако штурман бомбардировщика старший лейтенант Абдулла Мухаметович Мирхайдаров погиб вместе с самолетом.

Тожественное открытие памятного знака на месте гибели фронтового бомбардировщика состоится 6 мая 2019 года.