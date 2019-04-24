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В Тюмени началось большое исследование городских ландшафтов

Общество

Специалисты оценят желание местных жителей гулять и находиться на территориях города

Тюмень, 24 апреля 2019, 12:01 — REGNUM  Географы кафедры физической географии и ландшафтоведения МГУ приступили к исследованию городских ландшафтов Тюмени в рамках проекта научного студенческого общества «Урболандшафты Тюмени», сообщает 24 апреля пресс-служба Тюменского государственного университета.

Отмечается, что исследование проводится при помощи анкетирования местных жителей. В анкете два тематических блока: в первом учёные просят указать сведения о себе и о своей жизни в городе, во втором — ранжировать фотографии городской среды Тюмени от самой понравившейся к самой непривлекательной.

«Мы исследуем эмоциональное, ценностное восприятие городских ландшафтов его жителями. Поэтому просим оценивать не столько желание жить в предлагаемых на фотографиях районах, сколько желание гулять, находиться в этом ландшафте», — пояснили исследователи.

В анкете также отмечается, что первый план фотографий часто «испорчен проезжающими и припаркованными машинами». На эту «отдельную проблему городской среды» исследователи попросили не обращать внимания.

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Городское благоустройство
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