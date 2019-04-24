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Житель ДР Конго о центрах по лечению Эболы: «Если я пойду туда, то умру»

Общество

Недоверие жителей по отношению к медикам вызывает ещё более быстрое распространение заболевания

Киншаса, 24 апреля 2019, 11:53 — REGNUM  С начала эпидемии лихорадки Эбола в ДР Конго в августе 2018 года было зафиксировано 1340 случаев болезни, ещё 874 человека погибли. Медицинские агентства приписывают вспышку заболевания к недоверию местных жителей по отношению к центрам по лечению Эболы, передает The Guardian Africa.

По информации издания, ситуацию ухудшают атаки на медицинские центры, произошедшие в феврале и марте.

«Я знаю, если я пойду [в центр по лечению Эболы], то умру. Все мои друзья, кто идёт туда, не возвращаются домой, они умирают», — сообщила 25-летняя жительница ДР Конго Арчиппе Камуха.

В стране популярны слухи о том, что Эболы не существует, а болезнь используют в качестве схемы по отмыванию денег.

«Медицинские работники хотят заработать денег, они не хотят бороться с вирусом. Я не доверяю им, они хотят сохранить деньги, а не спасти жизни жителей ДР Конго. Это бизнес для одних и потери для других», — рассказал 27-летний хозяин магазина в Бутембо Айми Лванзо.

В апреле было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем в любой из других месяцев.

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Лихорадка Эбола
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