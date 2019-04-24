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Задержаны двое членов банды Басаева, причастные к убийству 33 силовиков

Общество

Подозреваемые участвовали в вооружённом мятеже на территории Дагестана в 1999 году

Ставрополь, 24 апреля 2019, 12:24 — REGNUM  В России продолжаются задержания боевиков, причастных к нападению на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. На этот раз в руки правоохранителей попали двое жителей Ставропольского края — Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе управления СКР по СКФО.

Следствие выяснило, что в июле 1999 года задержанные добровольно вступили в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе того же года в числе большой группы боевиков Бегельдиев и Отепов приняли активное участие в вооруженном мятеже. В ходе столкновения с военнослужащими ВС России на территории Ботлихского района Дагестана участники банды убили 33 человека. Ещё 34 силовика получили повреждения различной степени тяжести

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за участие в мятеже перед Верховным судом Дагестана должны предстать двое других жителей Ставропольского края Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов. Предполагается, что они в составе банды Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан и устроили массированный обстрел военнослужащих в Ботлихском районе.

Напомним, вторжение боевиков в Дагестан продолжалось с 7 августа по 14 сентября 1999 года. Члены банды добивались освобождения «исламского государства Дагестан» от российской «оккупации». В результате вооружённого столкновения с бандитами, развернувшегося на территории четырёх районов республики, в общей сложности погибли 279 солдат и офицеров, ещё около 800 получили ранения.

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Боевики в Дагестане
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