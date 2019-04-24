Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Немалая часть врачей Свердловской области не верит в прививки, что усложняет прививочную кампанию в регионе. Об этом заявил глава свердловского отделения Российского общества эпидемиологов и микробиологов Виктор Романенко на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Романенко объявил результаты исследования, которое проводили кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней Уральского государственного медицинского колледжа в 2018 году среди двух тысяч свердловских врачей.

«Добрая доля медработников — даже руководители здравоохранения — не верит в прививки и отказываются прививать даже своих детей. Ситуация аналогична по всей стране!» — возмутился эпидемиолог.

Отдельные врачи практикуют странные альтернативы, считает Романенко. В частности, вместо прививания против ротавирусной инфекции или ветряной оспы они рекомендуют вести своих детей к уже заболевшим людям, чтобы ребёнок «быстрее переболел» в раннем возрасте.

Такое мнение врачей мешает проведению прививочным кампаниям и льёт воду на мельницу «антипрививочного» движения, опасается эпидемиолог. Поэтому в сфере медицинского образования, в особенности — в вузах — делается акцент на пропаганде прививок, добавил врач.

Напомним, 15 апреля 2019 года в Минздраве России призвали ввести уголовную ответственность за пропаганду отказа от прививок. Ведомство разработало пакет законопроектов, которые будут рассмотрены в Госдуме.

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