Москвичи требуют защитить «Вернисаж в Измайлово» от сноса

Москва, 24 апреля 2019, 14:35 — REGNUM В Сети требуют пересмотреть материалы проекта планировки строительства жилого комплекса на востоке Москвы. Соответствующая петиция руководства центра с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину создана на сайте Change.org.
Авторы петиции ссылаются на данные Генплана и отмечают, что дорога при подъезде к микрорайону затронет улицу Ремёсел, вдоль которой расположен исторический центр «Вернисаж в Измайлово». В связи с этим из проекта просят исключить проектируемый участок улично-дорожной сети от станции метро «Партизанская» до стадиона «Измайлово».
Кроме того, обращают внимание, что на месте капитальных сооружений планируется строительство «центра просвещения» с организацией 72 рабочих мест.
«В результате сноса Вернисажа будет уничтожено более 2000 рабочих мест», — говорится в тексте петиции.
Напомним, «Вернисаж в Измайлово» является крупнейшей выставкой-ярмаркой изделий и предметов художественного и прикладного искусства, созданной для творческих организаций, художников и других производителей народного ремесла.
За свою тридцатилетнюю историю объект превратился в уникальный архитектурный культурно-развлекательный и музейный комплекс, который посещают свыше 500 000 человек в год.