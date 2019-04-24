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Москвичи требуют защитить «Вернисаж в Измайлово» от сноса

Общество

В результате сноса Вернисажа может быть уничтожено более 2000 рабочих мест

Москва, 24 апреля 2019, 14:35 — REGNUM  В Сети требуют пересмотреть материалы проекта планировки строительства жилого комплекса на востоке Москвы. Соответствующая петиция руководства центра с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину создана на сайте Change.org.

Авторы петиции ссылаются на данные Генплана и отмечают, что дорога при подъезде к микрорайону затронет улицу Ремёсел, вдоль которой расположен исторический центр «Вернисаж в Измайлово». В связи с этим из проекта просят исключить проектируемый участок улично-дорожной сети от станции метро «Партизанская» до стадиона «Измайлово».

Кроме того, обращают внимание, что на месте капитальных сооружений планируется строительство «центра просвещения» с организацией 72 рабочих мест.

«В результате сноса Вернисажа будет уничтожено более 2000 рабочих мест», — говорится в тексте петиции.

Напомним, «Вернисаж в Измайлово» является крупнейшей выставкой-ярмаркой изделий и предметов художественного и прикладного искусства, созданной для творческих организаций, художников и других производителей народного ремесла.

За свою тридцатилетнюю историю объект превратился в уникальный архитектурный культурно-развлекательный и музейный комплекс, который посещают свыше 500 000 человек в год.

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