Москвичи требуют защитить «Вернисаж в Измайлово» от сноса

Москва, , 14:35 — REGNUM В Сети требуют пересмотреть материалы проекта планировки строительства жилого комплекса на востоке Москвы. Соответствующая петиция руководства центра с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину создана на сайте Change.org.

Авторы петиции ссылаются на данные Генплана и отмечают, что дорога при подъезде к микрорайону затронет улицу Ремёсел, вдоль которой расположен исторический центр «Вернисаж в Измайлово». В связи с этим из проекта просят исключить проектируемый участок улично-дорожной сети от станции метро «Партизанская» до стадиона «Измайлово».

Кроме того, обращают внимание, что на месте капитальных сооружений планируется строительство «центра просвещения» с организацией 72 рабочих мест.

«В результате сноса Вернисажа будет уничтожено более 2000 рабочих мест», — говорится в тексте петиции.

Напомним, «Вернисаж в Измайлово» является крупнейшей выставкой-ярмаркой изделий и предметов художественного и прикладного искусства, созданной для творческих организаций, художников и других производителей народного ремесла.

За свою тридцатилетнюю историю объект превратился в уникальный архитектурный культурно-развлекательный и музейный комплекс, который посещают свыше 500 000 человек в год.