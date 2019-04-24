Ямальские дети посвятили чиновникам первый в РФ антикоррупционный спектакль

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 11:34 — REGNUM

21 апреля в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась премьера первого в России антикоррупционного спектакля. Как сообщает портал «Медиастанция», сценарий постановки придумали дети — учащиеся театральной студии, потерявшей здание при реализации масштабного проекта реконструкции городского парка.

Главными героями постановки стали чиновники Ноябрьска. Согласно сюжету постановки, они выгоняют театральную студию на улицу из здания детского центра, которое юные театралы занимают уже не один год.

Как пишет издание, десять лет назад ноябрьский предприниматель Виктор Данилов на собственные средства приобрел здание со всеми необходимыми разрешениями и документами, расположенное в городском парке и организовал детский центр на арендованном у местной администрации земельном участке. «Сначала чиновники социально ориентированный проект поддерживали, без проволочек выдали все необходимые разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию детского центра, заключили договор аренды земельного участка, — отмечает … — Детский центр пользовался популярностью среди жителей города, в нем были установлены аттракционы, проводились мероприятия для детей».

Однако, когда началась реконструкция территории городского парка в рамках федеральной программы, директор детского центра неожиданно получил предписание детский центр закрыть, а здание снести, пишет «Медиастанция». В качестве компромисса администрация в лице главы города Ноябрьска Алексея Романова, предложила организаторам детского досуга «Детский досуговый центр «Парк» «компенсацию в 7 раз ниже рыночной стоимости коробки здания», — сообщает портал. — Получив отказ и встречное предложение о выплате компенсации исходя из рыночной или хотя бы кадастровой стоимости, которая позволила бы перевести детский центр и расположенную в нем театральную студию в другое помещение, чиновники обратились в суд с иском о сносе здания, потребовав признать его самовольной постройкой».

По данным издания, «главным аргументом городских властей стала кадастровая ошибка, допущенная самими же госслужащими при формировании и выделении участка под детский центр — спустя десять лет выяснилось, что здание выходит на 1,5 метра (!) за границы земельного участка». Суд удовлетворил иск чиновников, а спорное здание приговорили к сносу. Как сообщает «Медиастанция», «глава Ноябрьска Романов заверил, что собственник здания проиграет и в следующей апелляционной инстанции суда».

В то время, как взрослые пытаются отстоять свои права в судах, дети придумали и поставили антикоррупционный кукольный спектакль. По данным издания, «детским творчеством уже заинтересовались в администрации президента РФ, Общероссийском народном фронте (ОНФ) и других организациях».