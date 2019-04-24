Поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Владивосток, , 11:24 — REGNUM Лидер Северной Кореи на своём бронированном поезде прибыл на железнодорожный вокзал во Владивостоке, его встретил марш оркестра Тихоокеанского флота, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На железнодорожной станции Хасан, сразу после пересечения государственной границы между Северной Кореей и Россией, Ким Чен Ын во время короткой остановки выразил радость от пребывания на российской земле и сообщил губернатору Приморья Олегу Кожемяко, что помнит его по фотографиям еще со времён, когда Россию посещал его отец Ким Чен Ир.

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На привокзальной площади Владивостока выстроился огромный кортеж, среди которого имеется персональный лимузин главы северокорейского государства, доставленный поездом ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересёк российскую границу на станции Хасан. Бронепоезд, на котором в Россию отправилась делегация, выехал из Пхеньяна. Вместе с Ким Чен Ыном в Приморский край едут его соратники по Трудовой партии и члены правительства.