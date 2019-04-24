В Екатеринбурге суд отказал борцам со скандальным храмом в защите земли

Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Статус земли, на которой хотят построить храм Святой Екатерины, останется «религиозным». Такое решение принял Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебного органа.

В суде рассмотрели коллективный иск от 20 жителей города, которые требовали вновь вернуть земле сквера у Театра Драмы статус территории общего пользования. В данный момент территория имеет статус «ЦС-5» (под объекты религиозного назначения).

Представитель ответчика — екатеринбургской гордумы вместе с прокурором заявили, что истцы не являются собственниками земли и не могут «достаточным образом обосновать», как изменение статуса нарушило их права и интересы. Ответчик и прокурор настаивали на прекращении производства по делу, что и сделал суд.

Решение ещё не вступило в законную силу. Стороны ещё могут обжаловать решение.

Напомним, земля сквера у Театра Драмы уже отдана в аренду ООО «Храм Святой Екатерины». Организация принадлежит «медным олигархам»: гендиректору Уральской горно-металлургической компании Андрею Козицыну и главе Русской медной компании Игорю Алтушкину.

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