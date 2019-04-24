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Уровень рождаемости в Южной Корее снизился на 6,9%

Общество

В феврале 2019 года в стране родилось 25 900 детей

Уровень рождаемости в Южной Корее снизился на 6,9%
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Ребенок

Сеул, 24 апреля 2019, 11:24 — REGNUM  В Южной Корее продолжает падать рождаемость. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в феврале 2019 года в стране родилось 25 900 детей, что на 6,9% меньше, чем в феврале 2018 года. Что является самым низким показателем с 1981 года.

Известно, что число новорожденных сокращается 39 месяц подряд с декабря 2015 года. Кроме того, в стране продолжает сокращаться число браков и все меньше женщин рожают в возрасте от 30 до 34 лет.

В феврале 2019 года в стране было зарегистрировано 18 200 браков, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. Известно, что это самый низкий показатель вступления в брак с 1981 года. Количество браков продолжает сокращаться четвертый месяц подряд с ноября 2018 года.

Число разводов увеличилось на 6,5% и составило 8 200 случая. Известно, что во втором месяце года в стране скончалось 22 800 человек, что на 8,8% больше, чем в 2018 году.

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