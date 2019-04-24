На месте сгоревшей мечети в Чечне построят новую за три месяца

Грозный, , 11:13 — REGNUM В Чечне построят новую мечеть на месте сгоревшей в Гудермесском районе в марте 2019 года. Денежные средства на новый храм выделены Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова, передает ЧГТРК «Грозный».

Место, где находилась уничтоженная огнем мечеть, уже расчищено, на нем залит фундамент для нового здания, сообщил кадий Гудермесского района Амир Абдулмуслимов. Он отметил, что новая мечеть будет в два раза больше прежней — она будет вмещать до 2000 прихожан. Ее строительство планируют завершить в течение двух-трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одноэтажном здании мечети в поселке ПМК-6 в чеченском городе Гудермесе произошел 31 марта 2019 года. Огонь распространился по площади около 400 кв. м. Постраваших при пожаре не было.

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