Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Москва, , 11:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.

В случаях, когда в ДТП пострадали люди, водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до четырех лет. Если в результате аварии есть погибший, наказание может составить от двух до семи лет лишения свободы, а в случае множественных смертей — от четырех до девяти лет.

Во всех случаях предусмотрен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот или иной срок.

Поправки в Уголовный кодекс фактически приравнивают водителя, покинувшего место ДТП, к водителю, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это создает равные условия в уголовном преследовании лица, скрывшегося с места совершения ДТП, в отношении которого возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения преступления утрачена, и лица, управляющего транспортным средством в нетрезвом состоянии и оставшегося на месте ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил закон о наказании для скрывшихся с места тяжелых ДТП