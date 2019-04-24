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Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Общество

Максимальное наказание — девять лет лишения свободы

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Иван Шилов © ИА REGNUM
Последствия аварии

Москва, 24 апреля 2019, 11:15 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.

В случаях, когда в ДТП пострадали люди, водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до четырех лет. Если в результате аварии есть погибший, наказание может составить от двух до семи лет лишения свободы, а в случае множественных смертей — от четырех до девяти лет.

Во всех случаях предусмотрен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот или иной срок.

Поправки в Уголовный кодекс фактически приравнивают водителя, покинувшего место ДТП, к водителю, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это создает равные условия в уголовном преследовании лица, скрывшегося с места совершения ДТП, в отношении которого возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения преступления утрачена, и лица, управляющего транспортным средством в нетрезвом состоянии и оставшегося на месте ДТП.

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