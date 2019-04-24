В Бурятии растёт число инвалидов

Улан-Удэ, , 11:04 — REGNUM Показатели первично установленной инвалидности в Бурятии растут, несмотря на то, что в среднем по России они снижаются. О негативной тенденции рассказали на заседании совета при правительстве Республики Бурятия по делам инвалидов.

С 2015 по 2017 год на 10 тыс. взрослого населения России число людей с первично установленной инвалидностью снизилось с 58,9 до 56,4 человека, передает «МК в Бурятии». В Сибирском федеральном округе этот показатель также снижался — с 59,4 до 58,3, на Дальнем Востоке — с 48,8 до 47,3. В Бурятии же произошёл резкий рост — с 60,8 в 2015 году до 67,3 в 2017-м.

Причем наиболее сильно выросли показатели инвалидности среди лиц пенсионного возраста — со 132,2 до 158,6 за тот же промежуток времени. Для сравнения: в среднем по России показатели снизились со 105,2 до 98,2.

Столь страшную тенденцию медики объясняют увеличением числа онкобольных, тогда как раньше главной причиной признания человека инвалидом были болезни системы кровообращения. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в сельских районах республики — Тарбагатайском, Курумканском и Мухоршибирском.

Врачи особо отмечают, что проблема — не в липовых документах для получения пособий. После тог, как вскрылись подобные случаи в Дагестане, в Бурятии прошла выборочная проверка медицинских документов граждан, признанных инвалидами за последние пять лет. Однако она не выявила признаков необоснованности таких заключений.

К тому же реальная картина до недавнего времени могла быть хуже, поскольку многие больные предпочитали не ходить к врачам и терпели боли. Однако повышение пенсионного возраста, по мнению медиков, заставило больных всё же обратиться в больницы, что и вызвало резкий рост показателей.