Ухтостров: древнейшая столица Русского Севера

Владимир Станулевич, , 11:14 — REGNUM

Куростров как «родину Ломоносова» знают все, а соседний Ухтостров, более зажиточный и набожный во времена Михаила Васильевича, с четырьмя церквями против одной куростровской, неизвестен вовсе.

Стереть «белое пятно» для себя и сына Миши, 13-летнего тогда подростка, я решил с помощью ледовых переправ — пронзив Ухтостров и Куростров с правого берега Двины, и вернувшись в Архангельск уже по левому.

Как и везде в Архангельской области с указателями где ледовые переправы дело оказалось плохо, не показывает их и навигатор, — пришлось искать сайт Архавтодора или спрашивать местных. Местные и подсказали, что переправа на Ухтостров начинается в деревне Матере и выходит на Андриановскую, переправа с Ухтострова на Куростров — в деревне Александровская 3-я. Где переправа с Курострова на Холмогоры я знал.

« В XII—XIII вв. большая часть территории нынешней Архангельской области попала под власть Новгородской феодальной республики и управлялась ею. Административный центр края располагался в Матигорах и Ухтострове, позднее в Холмогорах. Новгородскую гражданскую власть на Двинском Севере возглавляли двинские посадники, с 1398 г. на Двину назначались два посадника» (1).

«1397 г. Из жалованной уставной грамоты великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле: » …А на Орлеце дворяном хоженого белка, а езды и позовы от Орлеца до Матигор две белки езду, до Колмогор две белки, до Курострова две белки, до Чухчелема две белки, до Ухтострова две белки» (2).

1462−1476 гг. Из списков московских владений на Двине, составленных в Москве при подготовке ликвидации независимости Великого Новгорода:

«А се земли князя великого на Двине: половина Тоимы Верхние, да Юмыш, да Иксозеро, да Кодима, да Сельцо, да Заостровье, да Корбала, да Осиново поле, да половина погоста Емецкого, да селцо на Емце, да Мехренга, да Ваимуга, да верховие Емецкое. Да устье реки Пинеги князя ж великого земли, да на Матигорах Великое поле у озерка, да Быстрокуриа, межа по Хурдожгу реку и по Матигорьское озеро, Виков наволок… пол Наль-острова, пол Кура острова, пол Чюхчолема, Лукин берег, пол Ухта острова, Великая куриа, Княж остров, Конев остров, Соломбала, Терпилов погост…

А Колмогоры и Падрин погост, Матигорьская лука от Орлеца, Нальостров до Великого поля, Куростров, Чюхчолема, Угтостров, — то все вотчина осподареи великих князей. А искал того Строганов на Есипе на Одреянове, да на Иване на Григорьеве, на всех боярех на Двинских» (3).

«На Ухтострове было два прихода — Троицко-Ухтостровский на северной половине острова и Богоявленско-Ухтостровский на южной… Когда приходы образовались неизвестно в связи с пожарами церквей где сгорали документы и разорением от польско-литовских людей в Смуту 1612−1619 гг.» (4).

В Архангельской области десятки официальных ледовых переправ, и десятки «левых». Суммарная длина официальных — 23 километра. Делаются они по нормативам, справочник «Строительство и реконструкция» излагает так: «…ледовая дорога очищается от снега на ширину не менее 10 м от оси полосы движения в обе стороны и обозначается вехами. Расстояние между вехами — от 15 до 20 м. Ледовые дороги устраиваются только односторонними и однорядными (это редко соблюдается, обычно оборудуется двухполосная дорога — прим. автора). Расстояние между двумя полосами движения принимается не менее 100 м. При пешеходной переправе толщина льда должна быть не менее 15 см. Толщина льда для гусеничной техники весом 10 тонн должна составлять не менее 28 см при температуре минус 10 градусов, и не менее 39 сантиметров при температуре 0 градусов. Для колесной техники весом 10 тонн толщина льда должна составлять не менее 38 сантиметров при температуре минус 10 градусов и не менее 53 сантиметров при 0 градусов. При средней температуре воздуха за последние 3 сут выше 0 °C допустимую толщину льда следует умножать на 1,5. Если лед наморожен или мутный (пористый), толщина льда увеличивается в 2 раза, на водоемах с соленой водой — в 1,2 раза.

При малых толщинах льда производится естественное намораживание льда, что достигается регулярной очисткой льда от снега, начиная с толщины 15 см. Искусственное намораживание льда поливом водой производится при толщине льда 35−40 см. Искусственное намораживание осуществляется слоями толщиной от 1 до 5 см, толщина общего слоя допускается не более 20−40% толщины естественного льда».

Ехать по ледяной переправе страшновато всегда, сказывается пещерный страх пятиметровых омутов под тобой. Но риски появляются только в метель или когда лед уже талый. Ветеран Архангельскавтодора Петр Орлов припомнил лишь несколько случаев, когда на переправах проваливались машины. Все были весной, по некрепкому льду с превышением веса, пару раз со смертельным исходом. Но и в сильный мороз бывают удивительные случаи — однажды рождественским вечером странствия подняли из уютного кресла и понесли в минус 30 за 100 километров, на родину Ломоносова. На неосвещенной переправе виднелись две полосы — одна сильно занесена, другая чищенная. Но чудо — на дороге виднелась вода! Она проступала темными пятнами на снегу, или черными, набухшими колеями. Непонятно — как январский лед мог при минус 30 мог таять? На всякий случай я ехал с приоткрытой дверью — вдруг придется прыгать из провалившейся машины. Потом узнал, что в сильные морозы лед проседает, и воду выпирает на его поверхность. Это не единственное труднообъяснимое явление с ледовыми переправами. Переправа в приморскую Ластолу идет вдоль берега — однажды лед с дорогой на реке просел, и вода выступила из ледовых трещин у берега. Удивительно, но она сочилась метра на полтора выше поверхности по которой двигалась машина. Могла вода залить дорогу, непонятно, но адреналина прибавила. Интересного о переправах можно рассказать долго, но не они тема статьи.

Бывший Троицко-Ухтостровский приход — с переправы налево

Переправа на Ухтостров оказалась идеальной — 15 тонн, тщательно очищенной от снега. Пришло настроение искать следующую переправу — на Куростров. И спросить бы о пути у ухтостровцев, но мороз и выходные загнали их в бани и по гостям, а стучать в двери мне не хотелось. Грех гордыни будет наказан чуть позже. По пути попалась штаб-квартира местной «Единой России» — новенький с иголочки желтый сайдинг оттенял руины брошенных изб. Объяснять партийцам что такое «отрыв от народа» не имело, судя по всему, смысла. Миша сказал «— Папа, колокольня!». Приехали, это Варваринская церковь. Попытки подъехать ближе не увенчались успехом — зимним путешественникам надо выбирать между ледяной доступностью островов и снежной недоступностью островных достопримечательностей. Ладно, где танк не пройдет, пройдет пехота — сапоги всегда часть зимней экипировки. Но тропинки вели к домам, перед которыми туда-сюда с призывным лаем бегала черная жучка, а не к брошенной церкви. Как к ней пробралась лошадь, виновато выглядывающая из-за церковного угла — загадка. Возможно она шла берегом, но мы на такие эксперименты не были готовы. Еще пара часов и сумерки придут в окрестности Холмогор. Сэкономленное время мы тут же потеряли двинувшись в деревню Богоявленская горка, богатую, судя по названию, достопримечательностями. Их, кроме живописной поленницы дров у одной избы, да бастиона из снопов сена, не оказалось.

«В Троицко-Ухтостровском приходе в 1623 г. были две деревянные церкви — Святой Троицы и великомученицы Варвары. Известно, что церкви горели в 1626, 1646 годах. Вместо сгоревшей по грамоте епископа Афанасия Холмогорского от 26 марта 1682 г. приступлено было к строительству церкви Живоначальной Троицы» (4).

«В нынешнем во 190-м году нам, преосвященному архиепископу Колмогорскому и Важскому били челом Колмогорского уезда Ухтостровской волости Троицкой поп Михайло Иванов да церковной староста Иван Ефимов и все крестьяне тое волости. А в челобитной их написано, обещалися оне в той Ухтостровской волости на новом месте построить новую церковь каменную о пяти верхах во имя пресвятыя Троицы да в пределе положения ризы Господа нашего Исуса Христа. И нам бы, их преосвященному архиепископу, пожаловать благословить велеть на тое церковь камен и всякий каменной припас готовить и в том каменю построить новую церковь Пресвятыя Живоначальныя Троицы да в пределе положения ризы Господа нашего Иисуса Христа. И о том строении дать им нашу благословенную грамоту. И аз, преосвященный Афанасий, архиепископ Колмогорский и Важеский, пожаловал их попа Михаила Иванова да церковного старосту Ивана Ефимова, и всех крестьян благословил, велел им на новую церковь камень и всякой каменный припас готовить, и в том каменю в Колмогорском уезде в Ухтостровской волости построить на новом месте новую церковь… А предельная церковь была бы в особых стенах, а ход бы был в паперть, а в настоящую церковь их предельной дверей отнюдь не было, а верхи бы на тех церквах были не шатровы, и алтари велел зделать круглые, а церквах в алтарных стенах царские двери были посреди, а по правую их сторону южные двери, а по левую северные, а подле царских дверей по правую сторону меж южных в начале поставит образ Всемилостивого Спаса, а подле Спасова образа поставить образ настоящего святаго храма, по левую сторону царских дверей меж северных в начале поставить образ Пресвятыя богородицы и иныя образы по чину… Писана на Москве лето 190 марта 26 день» (5).

Первая сохранившаяся порядная:… в апреле и июле 1682 г. «Ухтостровской волости Троицкого прихода Ларион Семенов сын Грибанов, Иван Хрисанфов сын Русинов да яз, Василей Яковлев сын Никифоров, подрядились есми тою ж волости у строителя Михаила Волкова в нынешнем во 190 году летом на казенном дощанике со своими работными людми перевести из Ракульской волости «лещадливый камень» (6).

Вторая сохранившаяся порядная: …они должны были летом доставить на Ухт-остров «с весны с первого закрою ходить… на церковное каменное строение по бутовой камень…» (7).

Третья сохранившаяся порядная: «Список з записи от добычи каменя бутового от Ракулы на Ухт-остров возим путем. Се аз, Ухт-островской волости Богоявленского Ухтострова Стефан Давыдов сын Климушиных, подрядился есми Троицкого Ухтострова у строителя у Михаила Никифорова Волкова в нынешнем в 190-м году с первого закрою итьти мне, Стефану, на своем судне, и своею снастию, и своими работниками семерыми человеки, и за своим хлебом в Ракулскую волость, и в той Ракулской волости тот дощаник теми семерыми человеки нагрузить лещадливым каменем в полной груз, а камен ему имать лещадливый годной болшей и середней, чтобы годился к церковному каменному строению в подошевную укрепеку на сваи, каков камен можно теми семерыми человеки добывать и каков укажет подмастерье Максим (вероятно Максим Лохоцкий — прим. автора), и тот камень в том дощанике припроводить в Ухтостровскую волость под Троицкий погост под берег.» (8).

«В 1682—1690 гг. на Ухт-острове была построена почти квадратная трехалтарная постройка, внутреннее пространство которой членилось четырьмя столбами, фасады завершались тремя полукруглыми закомарами, храм венчали пять мощных световых барабанов. Плановое и объемно-пространственное решение храма … не было оригинальным. Своеобразие памятника — в неожиданно щедром, поистине расточительном декоре, разнообразном по мотивам (аркатурно-колончатый пояс, бегунец, ширинки, городки и т. д)» (9).

Археолог О.В.Овсянников, исследовавший сохранившийся цоколь собора и его чертежи, не мог подобрать других слов при его описании кроме превосходных: «Своеобразие этой традиционной для русского каменного зодчества постройки определяется кирпичным узорочьем исключительного совершенства и редкостного многообразия. Строчки нарядного кирпичного орнамента завершали фасады храма, подчеркивали полукружия закомар, трехчастной лентой оплетали верх апсид, самый верх барабанов под главами… Празднично нарядными выглядят и порталы, украшенные подобно окнам с редкой щедростью и замысловатостью» (10).

«…главная холодная Свято-Троицкая, имеющая вид правильного квадрата с пятью величественными главами, крытыми чешуей, с величественными сводами, которые поддерживаются четырьмя столбами. Вообще этот храм по внешнему виду очень много напоминает Холмогорский собор и другие храмы, устроенные преосвященным Афанасием или под его личным наблюдением… Что касается Варваринской церкви, упоминаемой в писцовой книге Вельяминова, то она была заменена новой, деревянной, шатровой, устроенной в 1646 г. по благословению митрополита Аффония вместе с шатровой же и пятиглавой колокольней на 9 столбах. Эта вторая Варваринская церковь к концу XVII века пришла в ветхость. Вместо нее по грамоте архиепископа Афанасия от 12 марта 1693 г. приступлено было к устройству нынешней каменной церкви, которая по недостатку средств строилась довольно продолжительно (9 лет тогда было «продолжительно» — прим. автора) и освящена была тем же архиепископом 6 февраля 1702 г. С 1711 г. по 1722 г. при этой церкви устроилась каменная же колокольня, существующая по настоящее время (11). «.почти одновременно с освящением… ухтостровцы получили еще одну грамоту Афанасия: по челобитью ухтостровского Троицкого церковного приказчика и «всех тои волости крестьян… велено им в том, вместо ветхая древяной теплои церкви святыя мученицы Варвары построить церков во имя тоя ж святыя мученицы Варвары каменную с трапезою каменною ж» .здание было построено и освящено в феврале 1702 г.» (12).

В 1894 году «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии» сообщало: «Главным источником для содержания храмов служат 83 десятины пахотной и сенокосной земли, с которой по последнему контракту, заключенному на 10 лет с 1893 г. выручается ежегодно арендной платы 1095 руб. 40 коп. Причт, состоящий из священника и псаломщика имеет 29 десятин пахотной и сенокосной земли, с которой выручается до 200 руб. в год, 600 руб. капитала, 150 руб. жалования в год, и 150 руб. годового дохода за требоисправления… Церковно — приходская школа открыта 14 декабря 1887 г. помещается в наемной квартире и содержится на счет сельского общества. Законоучителем состоит местный священник безвозмездно: учительницей — окончившая курс в епархиальном женском училище девица Александра Владимировна Мефодиева, получающая 120 руб. в год из арендных церковных сумм. Учащихся к 1 января 1894 г. было 20 мальчиков и 13 девочек» (13).

При советской власти Троицкий собор был разобран на кирпичи, Варваринской церкви «повезло» — из нее сделали склад.

«В настоящее время от Троицкого храма сохранилась своеобразная платформа высотой до двух метров — цоколь облицованный белым камнем. Каким был собор, мы знаем благодаря архангельскому губернскому архитектору А.А.Каретникову — одному из ревнителей северорусских архитектурных древностей… Обмерные чертежи, рисунки фасадов и отдельных архитектурных деталей Троицкой и Варваринской церквей, сделанные А.А.Каретниковым в 1912 г. отличаются высоким мастерством … и являются ценным и надежным источником сведений…» (14).

Передвижение по Ухтострову зимой не проблема — дороги здесь чистятся лучше, чем в Архангельске. Мы вернулись из Богоявленской деревни почти к самой переправе в поисках проводника, и он нашелся. Он показал путешественникам дорогу ко второй церкви и переправе на Куростров — ехать с переправы надо было прямо.

Бывший Богоявленско-Ухтостровский приход — с переправы прямо

Дорога с двухметровыми снежными брустверами привела в Александровскую третью деревню. За еще большими стенами сугробов высилась колокольня и Благовещенская церковь. Издалека целая, вблизи она просвечивала рухнувшей храмовой крышей. Кажущаяся близость и опять невозможность подойти — ни тропинки сквозь девственные сугробы. Местные, кажется, махнули рукой на многовековую святыню.

«Вероятно Богоявленский приход более древний: … из купчей 1519 г. копия которой внесена в церковном архиве, видно, что еще намного раньше этого года, еще в XV веке уже был описываемый приход и в нем деревянные церкви Богоявленская и Благовещенская. Когда и кем они были первоначально устроены неизвестно. Из сохранившихся же на имя Макария епископа Вологодского и Великопермского, а равно других грамот… видно, что названные церкви описываемого прихода подвергались пожарам в 1575, 1626, 1635, 1667 и 1680 гг. и были всякий раз восстанавливаемы» (4).

Древнейшее упоминание о иконах на Ухтострове относится к 1572 году. Иконописец Иван Тимофеев, из соседней Быстрокурской волости, «в 1572 году порядился писать Деисус для Богоявленской церкви в Ухтострове: «…лета 7080 втораго… нанял… Богоявленский староста Андрей Алексеев Бачурин иконного мастера Ивана Тимофеева сына описати… ему к Богоявлению Господню деисус икон на золоте, а о найму было ряжено взяти от того деисуса от письма за краски и за золото восемьнадцать рублев… а писать ему деисус… каков… был в старой церкви у Богоявления Господня, а написати было тому иконнику по записи тот деисус тринадцать икон все… а в записи было написано, что было Богоявленскому старосте Андрею золото купити на Вологде или на Москве, да давати было иконнику в зачет тот же наем в восьмнадцать рублей, а Богоявленской староста Андрей купил на Вологде золота пятьсот листов, да послал с Вологды с сыном своим Обросимом тому священнику Ивану да тому Ивану Тимофееву ту пятьсот листов за полпята рубля, да сто листов серебра за десять алтын тое же зимы лета 7080 втораго, да тринатцать досок иконных и с поволоками, и тот… Иван иконник написал восм икон деисуса: образ Пречистые, да образ Михаила Архангела, да образ апостола Петра, да Василья Великаго, да Ивана Предтечю, да Архангела Гавриила, да апостола Павла, да Ивана Златоуста, и ту восьм икон тот Иван с священником, с Иваном с Лукиным, отдали старосте Андрею на тот же срок на Велик день лета 7080 третьяго, да взяли у Богоявленского старосты у Андрея три рубля денег в тот же наем, да у Андрея ж взяли шестьсот листов золота на достальное иконы за полпяти рубля, да и отпись в тех наемных деньгах и в золоте за своими руками Андрею дали, тот Иван да то т священник Иван, и дошло государь, до них найму пятнадцать рублев, да сто листов серебра за десять алтын, а достали, государь, было найму дати два рубля и семь гривен, как досталное иконы напишут да и отдадут, а досталных было, государь, икон писати: образ Спасов в силах, да образ Николы Чудотворца, да образ Григорья Богослова, да образ мученика Егория, да образ мученика Демитрея…» (15).

То есть «…иконописец написал 8 икон из 13, взял задаток и 600 листов золота для выполнения оставшейся части заказа, но работу не закончил. Положение заказчика осложнилось тем, что что от удара молнии сгорела церковь с хранившимися в коробьях документами, в том числе и порядной. …заказчик богоявленский церковный староста Андрей Алексеев сын Бачурин. Поручителем за живописца выступил священник церкви Василия Великого Быстрокурской волости Иван Лукин сын. … иконный мастер «Иван Тимофеев сын, который, насколько можно судить по поручителю, был жителем Быстрокурской волости. Заказ на работу, полученный с Ухтострова, свидетельствует о том, что он является одним из немногих в округе живописцев» (16).

«Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии» в 1894 году сообщало: «Ныне в приходе (Богоявленском — прим. автора) также две церкви: одна деревянная Богоявленская, а другая каменная Благовещенская. Из них первая построена в 1681—1682 гг. по благословению митрополита Корнилия… Строителем ее был заостровский крестьянин Степан Федотович Мелахов, получивший за лес и производство работ 150 руб. и 110 мер ячменя. Первоначально она имела 9 глав, но при поправке в 1775 г. из них оставлена только одна. За крайней ветхостью эта церковь в 1883 г. был заново перестроена с прибавкой нового леса и освящена епископом Нафанаилом II 15 июля 1886 г. В настоящее время она имеет вид продолговатого креста, обшита тесом, покрыта железом и покрашена.

Нынешней каменной Благовещенской церкви, освященной в 1859 г. предшествовало несколько деревянных, из которых последняя устроена в 1668 г. по грамоте Питирима Новгородского… и к пятидесятым годам нынешнего (XIX — прим. автора) столетия окончательно обветшала… приступлено было к устройству нынешней каменной Благовещенской церкви… церковь эта одноэтажная, теплая и имеет вид продолговатого креста. Над папертью ее устроена колокольня. Во владении церкви имеется 116 десятин 376 саженей пахотной и сенокосной земли, с которой выручается ежегодно … арендной платы 1026 руб.30 коп… Церковно-приходская школа существует с 1891 г. и помещается в наемной от прихожан квартире. Учащиеся к 1 января 1894 г. было 16 мальчиков и 6 девочек. Законоучитель — священник безвозмездно. Учительница — кончившая курс в епархиальном женском училище девица Александра Попова с вознаграждением 120 руб. в год от церкви» (17).

С этих незыблемо патриархальных времен прошло всего 23 года и страна бросилась в водоворот, на самом дне показавший народу такие ужасы, что большевики показались не самым страшным выбором. В Богоявленском приходе Богоявленская деревянная церковь нашла в XX веке надругательство и смерть, а каменная Благовещенская — медленное умирание от дождей и морозов — без помощи людей.

«Архангельский музей изобразительных искусств организовал две экспедиции на Ухтостров. Первая состоялась в 1966 году… К этому времени каменного Троицкого храма уже не существовало. Местные жители сообщили, что в 1928—1929 годах иконы были собраны на лугу и сожжены. В Варваринской церкви был устроен склад. Участники экспедиции в основном вывозили иконы из каменной Благовещенской церкви (18 500−1856), где к этому времени уже полностью отсутствовал местный ряд… Вторая экспедиция состоялась в 1970 году. Ее участники… вывезли иконы, находившиеся на чердаке деревянной церкви Богоявления. По-видимому, они были собраны из разных церквей, находившихся на Ухтострове. Участники экспедиции отметили, что многие иконы были использованы в качестве щитов, закрывающих окна» (18).

Время быстро идет — пора двигаться дальше. Перед спуском с высокого берега на лед протоки отделяющей Ухтостров от узкого острова на пути к Курострову мы обнаружили якорь-памятник крестьянской верфи, работавшей в Александровской (третьей) деревне лет 200 назад. Это только чуть оправдало ухтостровцев, в XIV веке населявших первую столицу Русского Севера, в XVII—XVIII веках славящихся набожностью, в XX веке сжигавших 500-летние иконы на лугу, а в XXI веке в отличии от жителей соседних Холмогор, Курострова, Побоища, Погоста, не вернувших к жизни своих древнейших в окрестностях церквей.

Примечания:

Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 1917 г.). Редактор А.А.Куратов. Архангельск. 2004. С.26 Там же. С.40 Там же. С.51,53 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Редактор В.К.Ананьин. Архангельск. 2015. С.116−118 О.В.Овсянников. М.Э.Ясински. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангелшьский Север: проблемы и источники. В 2 томах. СПб. 1998. Т.2. С.155 Там же. С.154 Там же. С.154−155 Там же. С.155 Там же. С.154−155 О.В.Овсянников. Средневековые города Архангельского севера. Люди, события, даты. Архангельск. 1992. С.145−146 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Редактор В.К.Ананьин. Архангельск. 2015. С.117 О.В.Овсянников. М.Э.Ясински. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и источники. В 2 томах. СПб. 1998. Т.2. С.155 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Редактор В.К.Ананьин. Архангельск. 2015. С.118 О.В.Овсянников. Средневековые города Архангельского севера. Люди, события, даты. Архангельск. 1992. С.145 Т.М.Кольцова. Искусство Холмогор XVI—XVIII веков. М. 2009. С.91 О.В.Овсянников. Средневековые города Архангельского севера. Люди, события, даты. Архангельск. 1992. С.126 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Редактор В.К.Ананьин. Архангельск. 2015. С.119 Т.М.Кольцова. Искусство Холмогор XVI—XVIII веков. М. 2009. С.356.

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