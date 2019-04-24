Корь в Екатеринбург могли завезти из-за рубежа — эпидемиологи

Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Вспышка заболеваемости кори в Екатеринбурге могла случиться из-за привоза болезни. Об этом заявила глава отдела эпидемиологического надзора свердловского управления Роспотребнадзора Светлана Скрябина на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Был зафиксирован приезд двух заболевших граждан Киргизии, и ещё один ребёнок прибыл с отдыха в Таиланде. Они попали в популяцию непривитых детей. Известно, что все заболевшие не были привиты от кори. Кто-то из них проживал в семье «отказников», не желавших прививать своих детей», — сказала Скрябина.

Эпидемиологи в данный момент проводят лабораторные исследования и хотят выявить, действительно ли корь передалась «приезжими».

В целом же «завоз» кори из других стран — не новость для Екатеринбурга. В прошлом году корь завезли с Украины и из Киргизии. В этих государствах, подчеркнула Скрябина, ситуация с вакцинацией обстоит не лучшим образом.

Напомним, в начале 2019 года в Екатеринбурге произошла вспышка заболеваемости корью. Заболели 39 человек, 80% из них — это непривитые дети.

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