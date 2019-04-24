Бывший глава УФНС по Курганской области отправится в колонию

Курган, , 10:52 — REGNUM Вступил в законную силу приговор Курганского городского суда в отношении бывшего руководителя регионального управления налоговой службы Владимира Рыжука. Апелляционная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда оставила без удовлетворения заявление защиты чиновника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Зауралью.

Напомним, Владимир Рыжук признан виновным в растрате бюджетных денег и получении взятки в крупном размере.

Как было установлено Курганским городским судом, в феврале 2018 года Рыжук, воспользовавшись тем, что по результатам налогового контроля ИП Владимир Баскаль был подвергнут имущественным взысканиям на общую сумму более 65 миллионов рублей, и в рамках обеспечительных мер на имущество бизнесмена был наложен арест, предложил передать ему взятку в три миллиона рублей.

Следствие также установило, что ради устранения препятствий в деятельности, бизнесмен 22 февраля 2017 года передал Владимиру Рыжуку в качестве взятки 500 тысяч рублей. Помимо этого в 2014—2017 годах Владимир Рыжук систематически на служебных автомобилях «Тойота Хайлендер» и «Ниссан Теана», заправленных топливом за счет бюджетных средств, осуществлял частные поездки в Тюмень, где постоянно проживала его семья. Казне был нанесён ущерб на общую сумму не менее 394 тысячи рублей.

В феврале 2018 года бывший глава УФНС Курганской области был заключён под стражу. На имущество Владимира Рыжука в виде подземного гаража в одном из жилых комплексов города Тюмени стоимостью 1,5 миллиона рублей был наложен арест.

Курганский областной суд приговорил Владимира Рыжука к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима и конфискации имущества на сумму 500 тыс. рублей.

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