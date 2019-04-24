Менеджер МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы после ДТП

Москва, , 10:44 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие, в которое попала певица МакSим (Марина Абросимова) произошло за границей, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала её менеджер Маргарита Соколова.

«Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было», — рассказала Соколова.

По её словам, после этого автомобиль сильно занесло и он врезался в бордюр. В результате певица получила множественные ушибы, сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, информация о том, что певица попала в ДТП, появилась 23 апреля. МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву. По прогнозам врачей, Марина Абросимова будет находиться на реабилитации до середины мая.

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