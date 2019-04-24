Благоустройство с изъяном: в Оренбурге общественники требуют качества

Оренбург, , 10:38 — REGNUM В Оренбурге активисты местного отделения ОНФ обратились в органы власти с просьбой устранить недостатки в благоустроенных дворах областного центра. Обследовано восемь дворовых территорий — участников приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017—2018 годах. К состоянию большинства дворов есть претензии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ.

Проседание асфальта, отсутствие колец на баскетбольных щитах, дефекты ограждения футбольной площадки, незакрепленные футбольные ворота, разрушение бетонных ступеней, значительное выкрашивание асфальтового полотна, некачественно закрепленные скамьи, переполненные мусором урны — таков неполный перечень замечаний.

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На дворовом пространстве «Изумрудный город», которое с помпой открыли в ноябре 2017 года, отваливаются целые доски. Поврежденные элементы ремонтировать никто не спешит. Стоит отметить, что объект, который назван уникальным и неповторимым, оказался в центре внимания общественности сразу после открытия. Горожане обратили внимание на то, что вместо специальной плитки для слабовидящих к тротуару прикрутили резиновые коврики, причём пожалели шурупов. В результате ярко-жёлтые накладки в некоторых местах оторвались, топорщились и представляли собой уже не помощь для маломобильных категорий горожан, а опасность. Тогда в мэрии сослались на самодеятельность подрядчика и обещали, что недостатки будут исправлены.

Добавим, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено пять дворовых территорий. Финансирование составило почти 176,6 млн рублей. В 2018 году благоустроено четыре дворовых территории, на эти цели выделялось 34,3 млн рублей.

«Мы обращаемся в администрацию Оренбурга с предложением обязать подрядчика устранить все выявленные замечания в рамках гарантийных обязательств. Необходимо устранить просадки и выкрашивание асфальтобетонного покрытия, поправить и закрепить малые архитектурные формы, восстановить пластиковое и железное ограждения площадок, заменить спортивные снаряды, обновить песок в песочницах. Мы продолжим контролировать состояние дворов и проведем повторную проверку», — сказал модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.

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